شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: "من حق أى حد يتصور مع بنتى لكن مايحطش أيده على ضهرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد زاهر، على تصرف أحد المعجبين مع ابنته ومحاولته وضع يده على ظهرها أثناء التقاط صورة تذكارية معها، قائلا: "من حق الجمهور إنه يتصور معايا ومع بنتى علشان هما اللى عملونا فنانين، ولكن مينفعش حد يحط إيد على ضهرها".

وأضاف زاهر، في تصريحات عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أنه يخاف على بناته بشكل كبير، متابعا: "أنا راجل بخاف على بنتى.. وأى أب في الموقف ده كان ممكن يضرب الولد.. ولكن علشان أنا بمثل قدوة للناس فمينفعش حد يشوفني بتصرف بالشكل ده".

وتابع: "بناتى خط أحمر.. وأنا عمرى ما هتكبر على حد، والجمهور له فضل عليا ولكن أنا همشي بجاردات ولا إيه؟!".

وفيما يتعلق باشتراكه في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، قال الفنان أحمد زاهر، إن المسلسل سيتم عرضه على قناة ON يوم 27 ديسمبر الجارى، وهو يختلف تماما عن مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، متابعا: "مي عمر عاملة مجهود رهيب في المسلسل، والمسلسل يليق بالمشاهد الذى بات واعيا جدا ويتفقد كل تفصيله في العمل الفنى".