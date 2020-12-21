يسرا المسعودى تشارك في "القاهرة كابول" وتجسد دور زوجة طارق لطفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة التونسية يسرا المسعودى في بطولة مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد دور "حلمية" زوجة طارق لطفي وهى شخصية معقدة نفسيًا وتمر بالعديد من الصراعات علي مدار الحلقات حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، موضحة أن "حليمة" في العمل هى شخصية تونسية أنها قررت التحدث بلهجة الريف التونسي الأصيل.



يسرا المسعودى وطارق لطفى

مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، خالد كمال، معتز هشام، حسنى شتا، كريم سرور، سامح السيد، وظهور خاص للفنان أحمد رزق، وتدور أحداثه حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

وتشارك يسرا المسعودي أيضاً في بطولة مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف ومحمود عبد المغنى وأحمد وفيق ونرمين الفقى، وتجسد فيه دور فتاة لبنانية تدعى "لمار"، وعرض لها مؤخراً الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" مع أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، وجسدت فيه شخصية "جاكلين" ضابط من الإنتربول تم استدعاؤها فى مهمة دولية للتحقيق في قضية "عاصى الغول".