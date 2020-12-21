شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: أنا زملكاوى لكن للأسف الأهلى أخد كل الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب رامى صبرى، خلال الندوة الفنية التى أقامها له قسم الفن فى ”الخليج 365”: "أنا بغنى بقالى 13 سنة، وعمرى ما قلت إنى رقم واحد فى سنة معينة؛ لأن بيكون فيه ناس ناجحة معايا، ولكن السنة دى "حياتى مش تمام" رقم 1 وحسين الجسمى رقم 1 فى الخليج بأغنية "بالبنط العريض"، زى كده لما بنقول ليفربول أحسن نادى فى العالم لكن الأهلى هو اللى أخد كل الكؤوس الموسم ده مع إنى زملكاوى".

وعلق رامى صبرى على البوست الذى نشره على الفيس بوك منذ عدة أشهر، بعدم تشجيعه لنادى الزمالك مرة أخرى بعد انسحاب الفريق عن مواجهة النادى الأهلى، حيث قال: "أنا مشجع عادى جدا وكان وقتها فى مباراة الأهلى والزمالك، وأنا بحب أتفرج جدا على المباراة دى بس لأنها أعلى مباراة، وكنت جاى بقى أقعد أتفرج وفجأة لقيت الزمالك مش موجود، عشان كده قلت إنى هابطل أشجع الزمالك".

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” المطرب رامى صبرى على مشواره الفنى الحافل بالأغانى المتميزة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب رامى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

واستقبل رامى صبرى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا سريعا وموسعا، تحدث خلالها صبرى عن أغانيه الأخيرة التى لاقت نجاحا كبيرا منها "حياتى مش تمام"، حيث ربط الجمهور كلماتها بشكل ساخر بينها وبين أزمة كورونا التى ظهرت فى العالم منذ بداية شهر مارس الماضى بالتزامن مع طرح الأغنية، حيث تقول كلماتها: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام.. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللى عارفك، ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها عشان يهدى بالى وأرتاح من الآلام".

وعقب اللقاء التليفزيونى الذى أجراه رامى صبرى لتليفزيون الخليج 365، أجاب على العديد من الأسئلة التى أجراها معه الزملاء فى قسم الفن.

وأجرى نجم الغناء جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.



الكاتب الصحفى خالد صلاح يكرم رامى صبرى ومعه عمرو صحصاح وعادل عبد الله



الكاتب الصحفى خالد صلاح يهدى درع مؤسسة الخليج 365 للفنان رامى صبرى



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (1)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (2)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (3)



رامى صبرى فى حواره مع عمرو صحصاح لتليفزيون الخليج 365



رامى صبرى فى صالة تحرير الخليج 365



رامى صبرى فى ندوة الخليج 365



رامى صبرى مع الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى



رامى صبرى مع زملاء قسم الفن باليوم السابع



رامى صبرى والزميل تامر إسماعيل



رامى صبرى والزميل سامى وهيب رئيس قسم التصوير



رامى صبرى والزميل عادل عبد الله



رامى صبرى والزميل عبدة زكى



رامى صبرى والزميل محمد رؤوف



رامى صبرى والزميل محمد محسوب



رامى صبرى والزميل مصطفى القصبى



رامى صبرى والزميل هشام عبد التواب



رامى صبرى والزميلة سها مجدى



رامى صبرى والزميلة شروق وجدى مذيعة الخليج 365



رامى صبرى والزميلة منة يحيى



رامى صبرى والزميلة منى فهمى



رامى صبرى وجيرمين مذيعة نشرات الخليج 365



رامى صبرى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



رامى صبرى يتسلم درع تكريمه من الخليج 365



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (1)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (2)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن



رامى صبرى يستمع للكاتب الصحفى دندراوى الهوارى ومعه عمرو صحصاح رئيس قسم الفن وعادل عبد الله