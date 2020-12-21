شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود يس: المسرح القومى كان وش الخير على والدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رانيا محمود يس، بعد استلامها درع تكريم الفنان الراحل محمود يس فى حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13، والذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حلم الفنان محمود يس قد بدأ على خشبة المسرح وعندما وفد من بورسعيد للقاهرة كان حلمه أن يكون نجم مسرح قبل أن يتحول حلمه للسينما، وكان المسرح القومى وش الخير عليه وإذا كان موجودا بيننا كان سيشعر بأن حلمه قد تحقق، وأشكر إدارة المهرجان ووزيرة الثقافة على هذا التكريم، وأتمنى أن نلتقى دائما على خير.

وقد بدأ حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح بعرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وجمل حوارية عماد عبد المحسن، وديكور محمد الفرماوى وإعداد موسيقى احمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير وأداء صوتى محمد عبده وحسن عبد الله وصوليست واستعراضات ياسمين سمير وأشرف حمادة وهانى حسن ونادر جمال، ومادة مصورة مهاب زنون تصميم إضاءة ياسر شعلان وصوت محمود عبد اللطيف وتجهيزات فنية رحاب عز الدين. ملابس هالة محمود وهبة إسماعيل.

تقام الدورة الثالثة عشرة فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان"، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة إلى عضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة، ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.