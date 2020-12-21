رانيا يوسف جذابة ونادين نجيم دون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: تامر هجرس نشر الفنان تامر هجرس صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها أمام شاطئ البحر. رانيا يوسف نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة وجذابة سارة نخلة نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت بشكل جذاب. سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. مصطفى درويش نشر الفنان مصطفى درويش صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها. مي فاروق نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة أمام البحر. نادين نجيم نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج. ندى بسيوني نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارتها. يارا نشرت المطربة يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت الصورة إعجاب جمهورها. نداء شرارة نشرت الفنانة نداء شرارة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"وكن أنت حيث تكون".

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