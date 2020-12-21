محمد السبكي: خسارة المنتج مكسب للسينما.. ونشتغل أحسن من وقف الحال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد المنتج محمد السبكي، أن صناعة السينما تعاني منذ ظهور فيروس كورونا والتي بدأت بالإغلاق ثم التشغيل بنسبة محدودة، مقترحا أن يتم توزيع عرض الأفلام الكبرى من خلال عرض فيلمين في العام مثلا بدلا من 10 أفلام، وتكون هناك خطة لطرح الأفلام على التوالي، قائلا: "لازم نعرض الأفلام الكبيرة ونوزع الأفلام على قاعات العرض".

وعن احتمالية خسارته حال عرض أفلامه الكبرى؛ رد السبكي في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان عبر قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "الفيلم الكبير هيعمل إيرادات كتير، وحتى لو خسر إيه المشكلة، بس نشغل السينما، والخسارة المؤقتة للمنتج هي مكسب للسينما، وكل المنتجين كسبوا من السينما يدوها دلوقتي إيه المشكلة".

وتابع: "فيلم (ثانية واحدة) لمصطفى خاطر ودينا الشربيني أول لما يخلص هعرضه حتى لو بنسبة 25% حضور، ومش هيخسر لأن القاعات فاضية، نوزع العرض بس مننزلش كلنا مع بعض بالأفلام، ويبقى مثلا كفاية فيلمين في السنة مش 10 أفلام في وقت واحد، وتوزيع عرض الأفلام أحسن من وقف الحال، وممكن نعرض فى المنصات بس بعد السينما، ولازم يحصل تنظيم تتولاه غرفة صناعة السينما".