ممنوع الصراخ … إليكم القواعد التي يعتمدانها ويليام وكيت لتربية أطفالهما

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - ينشغل البريطانيون على وجه الخصوص في معرفة الأسرار والمعلومات حول العائلة البريطانية الحاكمة، والتي تثار حولها الكثير من الشائعات، والتي تعرضت في الفترة الاخيرة لكثير من التحديات مع استقالة الامير هاري وزوجته ميغان ماركل من مهامهم الرسمية والخروج من بريطانيا نهائيا.

ويتصدر الأمير ويليام والاميرة كيت ميدلتون عناوين الصحف التي تتبع تفاصيل حياتهم، حتى تلك التي تتعلق بتربية أطفالهم الـ3.

ورغم الاستعانة بواحدة من أفضل المربيات وهي ماريا بورالو، فإن الأمير ويليام وكيت ميدلتون، مهتمان للغاية بتربية أطفالهما الـ3.

ويهتم الأمير وزوجته بكل تفاصيل حياة الأبناء، من ميعاد نومهم في المساء إلى الصرخات غير المسموح بها، ومن اللعب في الحديقة إلى الوقت الذي يمكن قضائه على الكمبيوتر اللوحي.

وفيما يلي قواعد كيت ميدلتون وويليام والمربية ماريا بورالو لتربية وتعليم جورج وشارلوت ولويس،

كجزء من رغبتهم في منح أبنائهما الـ3 تربية طبيعية قدر الإمكان، فإنهما يقوما بمعظم الأمور التي تخص الانضباط والعناية بأطفالهما، وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

يحب دوقا كامبريدج القيام بالأنشطة المختلفة مع الثلاثي الملكي بما في ذلك الطهي والخبز واللعب في الحديقة.

في حين أن الحياة في منزل دوقا كامبريدج تبدو ممتعة للغاية، يمكن أن يكون كيت وويليام صارمين أيضاً عندما يحتاجان إلى ذلك، فهما يرببيان ملك المستقبل.

“الصراخ ممنوع” في منزل ويليام وكيت، حتى ولو كان تلميح بالصراخ لبعضهم البعض.

وبدلاً من إرسال أطفالهما إلى ركن العقاب naughty corner أو إلى غرفهم، أدخل كيت وويليام طريقة “الدردشة الناعمة chat soft”.

الطفل المشاغب يُؤخذ من مكان الخلاف ويتحدث إليه بهدوء أحد والديه، ليتم شرح الأمور وتوضيح العواقب، لكن لا يصرخان عليهم مطلقاً.

لكن يواجه دوقا كامبريدج مشكلة تحديد الوقت الذي يقضيه أبنائهما على الأجهزة اللوحية، المهمة التي اعترف ويليام بأنها كانت صعبة للغاية في الماضي، لكنهما نجحا في حلها.

أما في حالة انشغال دوقا كامبريدج في أعمالهما الملكية، تقع واجبات رعاية الأطفال على عاتق مربيتهم ماريا بورالو.

تدربت ماريا في كلية نورلاند المرموقة وتم تعيينها من قبل العائلة عام 2014 عندما كان جورج يبلغ من العمر 8 أشهر، تعيش في قصر كنسينجتون وتسافر مع العائلة في الزيارات والجولات الملكية.

ويعتقد أن ماريا صارمة للغاية مع الأطفال الملكيين، إذ هناك بعض القواعد التي يتم تعليمها للمربيات في كلية باث لفرضها على الأطفال الذين في رعايتهم، لذلك من المحتمل أن جورج وشارلوت ولويس يتبعونها.

ومن بين قواعد التي يتم تربية أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون، أن هناك موعد صارم للنوم في السابعة مساءً كل ليلة، وهو ما يجب الالتزام به دون أي استثناء.

وفي محاولة لحل مشكلة صعوبة الأكل، يتم تقديم أطعمة ونكهات جديدة كل بضعة أيام، كما يجب أن تتم جميع الألعاب في الخارج، بغض النظر عن الطقس.

كما تهتم بورالو بتعليم الأطفال الـ3 ركوب الدراجات واللعب مع كلابهم وتنفيذ أعمال البستنة.