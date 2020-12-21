تراند اليوم : بعد عزل مديرة أعمالها.. أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

انتشرت الكثير من الاخبار حول عزل الفنانة أنغام وإصابتها بفيروس كورونا ،بعد عزل مديرة اعمالها ​راندا رياض​، زوجة الفنان ​محمد الشرنوبي​، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

ولكن لم تؤكد أنغام إصابتها من عدمه حتي الان، وتستعد لحفلها المقبل بالإمارات، والذي ستحييه في مدينة الشارقة على مسرح مدرج خورفكان، برفقة المايسترو هاني فرحات، بمناسبة رأس السنة.

وكانت راندا قد أعلنت إصابتها بالفيروس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: “نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابي وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن”، وذلك بعد إعلان زوجها محمد إصابته أيضاً.