شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: أنا أفضل مطرب في 2020 وبتكلم بالإحصائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب رامى صبرى: "أنا بنجح وبشتغل وأنا أكتر واحد ناجح السنة دى أنا، وبقولها بكل ثقة ومش غرور، وكلامى كله بالإحصائيات بتقول إنى أنجح واحد في 2020 وادخل على الإنترنت على إحصائيات جوجل، وهتعرف إن أكتر أغنية نجحت "حياتى مش تمام"، يبقى أكتر واحد نجح السنة دى رامى صبرى.

وأضاف فى ندوة تكريمه بـ"الخليج 365"، وخلال لقائه بتليفزيون ”الخليج 365”، مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح: "أنا عمرى ما قلت الكلام ده قبل كدة لأنى مكنتش أنجح واحد في السنة وقتها وكان معايا ناس بتنجح، ولو أنا بقلد حد زى عمرو دياب إزاى هاكون ناجح، والناس تطلبنى في حفلات وغيرها".

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” المطرب رامى صبرى على مشواره الفني الحافل بالأغانى المتميزة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، وأعرب رامى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

واستقبل رامى صبرى في زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا سريعا وموسعا منها مناقشته حول أغانيه الأخيرة التي لاقت نجاحا كبيرا منها "حياتى مش تمام"، وهى الأغنية التي لاقت نجاح واسع خاصة أن الجمهور ربط كلماتها بشكل ساخر بينها وبين أزمة كورونا التي ظهرت في العالم منذ بداية شهر مارس الماضى بالتزامن مع طرح الأغنية، حيث تقول كلماتها: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك فى الكلام.. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك، ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وأرتاح من الآلام".

وعقب اللقاء التليفزيوني الذي أجراه رامى صبرى لتليفزيون الخليج 365، أجاب على العديد من الأسئلة التي أجراها معه الزملاء في قسم الفن.

وأجرى نجم الغناء جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.



الكاتب الصحفى خالد صلاح يكرم رامى صبرى ومعه عمرو صحصاح وعادل عبد الله



الكاتب الصحفى خالد صلاح يهدى درع مؤسسة الخليج 365 للفنان رامى صبرى



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (1)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (2)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (3)



رامى صبرى فى حواره مع عمرو صحصاح لتليفزيون الخليج 365



رامى صبرى فى صالة تحرير الخليج 365



رامى صبرى فى ندوة الخليج 365



رامى صبرى مع الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى



رامى صبرى مع زملاء قسم الفن باليوم السابع



رامى صبرى والزميل تامر إسماعيل



رامى صبرى والزميل سامى وهيب رئيس قسم التصوير



رامى صبرى والزميل عادل عبد الله



رامى صبرى والزميل عبدة زكى



رامى صبرى والزميل محمد رؤوف



رامى صبرى والزميل محمد محسوب



رامى صبرى والزميل مصطفى القصبى



رامى صبرى والزميل هشام عبد التواب



رامى صبرى والزميلة سها مجدى



رامى صبرى والزميلة شروق وجدى مذيعة الخليج 365



رامى صبرى والزميلة منة يحيى



رامى صبرى والزميلة منى فهمى



رامى صبرى وجيرمين مذيعة نشرات الخليج 365



رامى صبرى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



رامى صبرى يتسلم درع تكريمه من الخليج 365



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (1)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (2)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن



رامى صبرى يستمع للكاتب الصحفى دندراوى الهوارى ومعه عمرو صحصاح رئيس قسم الفن وعادل عبد الله