شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة:المهرجان القومي أصبح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال كلمتها بحفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته 13 والذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية: "أهلاً لحضراتكم جميعًا فنانين ونقاد وإعلاميين وكل محبى المسرح، المهرجان القومي للمسرح أصبح هو الحراك الحقيقي للمسرح المصري وهو حصاد عام كامل من الإبداع لكل المسرحيين من شباب محمل بالطموح والأفكار الجريئة ونجوم كبار لديهم خبرات وتجارب مهمة".

وتابعت دكتورة إيناس عبد الدايم: "اسمحوا لي أن نحيي كل المشاركين في هذه الدورة من مبدعين في كل فروع العمل المسرحي لأنهم عملوا في ظروف استثنائية وأغلب المهرجانات المسرحية قدمت عروضها أون لاين، لكن المهرجان القومي وإدارته برئاسة الفنان يوسف إسماعيل كان عندهم إصرار علي خروج هذه الدورة بعروض حية يشاهدها الجمهور ويتفاعل معها دون وسيط آخر، أشكركم جميعًا وأتمني لكم مشاهدة مسرحية جيدة في كل عروض المهرجان وأطالبكم بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ويحيا المسرح ويحيا الفن وتحيا مصر".

واختتمت كلمتها قائلة" بسم الله الرحمن الرحيم.. نفتتح الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة الآباء في المسرح".

وقد بدأ حفل إفتتاح المهرجان القومى للمسرح بعرض "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى وجمل حوارية عماد عبد المحسن وديكور محمد الفرماوي وإعداد موسيقى احمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمي، وتصميم رقصات كريمة بدير وأداء صوتي محمد عبده وحسن عبد الله وصوليست واستعرضات ياسمين سمير وأشرف حمادة وهاني حسن ونادر جمال، ومادة مصورة مهاب زنون تصميم إضاءة ياسر شعلان وصوت محمود عبد اللطيف وتجهيزات فنية رحاب عز الدين. ملابس هالة محمود وهبة إسماعيل .

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.