شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: لم أسمع أى تعليقات مما قيل ضد حفلة التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد صبحى إنه لم يسمع عن أي تعليقات مما قيل ضد حفلة التكريم مشيرًا إلى أنها كتيبة مجهزة ضده وضد غيره وأن الحفلة ستذاع على قناة المحور حصريًا وأنه يفخر بهذا التمثال وأن هذا التمثال كان آخر تمثال للنحات جمال السجينى قبل وفاته واللى عمل تمثال لنجيب محفوظ وغيره من العظماء واللى بكرمه في نفس الجائزة .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: الفكرة أننى أردت أن يعلم أولاد الفنانين أن يعلموا من الذى كرم آبائهم وفى مرة سألنى الأستاذ مفيد فوزى مسيرتي الفنية وكان سؤال صعب فقلت له بروفة ولا يوجد في العالم أو أي مجال من يستطيع أن يصنع مسيرة بمفرده أنا ليا تلامذة كثيرين أصبحوا نجومًا.

وتابع: كل الحاضرين في الحفلة لمسوا الدفء والحب ونفسى إن هذه الظاهرة تنتشر على كل المستويات المهندسين والأطباء وأنا بتكلم عنهم طوال 3 ساعات ونصف وما اتكلمتش عن مسيرتى وكنت فرحان وأنا بقابل أبناء العمال والفنانين .

وأكد ان أول من تم تكريمه فى هذه الاحتفالية هو سعاد نصر والناس ما شافتش حفل التكريم وقالوا: إزاى ما كرمش سعاد نصر.