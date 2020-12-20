شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى للمسرح: المهرجان يواكب مرور 150 عاما على المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل حفل افتتاح المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ13 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بالعرض المسرحى "الميراث" رؤية وإخراج المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى وجمل حوارية عماد عبد المحسن وديكور محمد الفرماوى، وإعداد موسيقى أحمد طارق يحيى ومخرج منفذ علا فهمى، وتصميم رقصات كريمة بدير وأداء صوتى محمد عبده وحسن عبد الله وصوليست واستعراضات ياسمين سمير وأشرف حمادة وهانى حسن ونادر جمال، ومادة مصورة مهاب زنون تصميم إضاءة ياسر شعلان وصوت محمود عبد اللطيف وتجهيزات فنية رحاب عز الدين، ملابس هالة محمود وهبة إسماعيل.

وقال مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح: "لقد عاش العالم تحت ضغط وباء فيروس كورونا الذى هدد القوت ليتغير نمط الحياة لتبحث الإنسانية عن مخرج، ولكننا لم ننتظر حيث قامت الثقافة المصرية بفتح نوافذ الثقافة بين إيديك وقدم البيت الفنى للمسرح 30 عملا أون لاين و23 عملا جديدا و40 حركة تدريب ممثل، من خلال ورشة ابدأ حلمك، كما افتتح 3 مسارح خصيصا لعودة الروح للمسرح ثم عادت المسارح تفتح أبوابها واليوم يفتتح دورة جديدة للمهرجان القومى للمسرح".

فيما أكد الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، خلال كلمته، أن هذه الدورة تواكب مرور 150 عاما على المسرح المصرى، ويسبقها 7000 عام من الحضارة والفنون المختلفة، فمنذ أن حمل يعقوب صنوع ورفاقه بديع خيرى وتوفيق الحكيم وفاطمة رشدى ومنيرة المهدية ويوسف وهبى وغيرهم الكثيرون الذين اختاروا الطريق الصعب وهو الانحياز للشعب.

وأضاف يوسف إسماعيل، هذه الدورة الـ13، لذلك كان لا بد من التطوير واستكمال ما بدأه الرؤساء السابقون الذين لهم كل التحية، فقد تم إنشاء موقع إلكترونى خاص بالمهرجان يكون بمثابة أرشيف لذاكرة المسرح، وإنشاء مركز إدارى وفق جدول زمنى، وكل ذلك كان بسبب الدعم الدائم من وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم.

تقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفنى للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى للمسرح، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.