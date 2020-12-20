شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: محمد صبحى كرم مشاركيه فى مسيرته بالطريقة التى يحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله، إن حفلة محمد صبحى كانت رائعة فوق الوصف، وكل المكرمين وكل من وصلت لهم الدعوات وكعادة محمد صبحى وضع قوانين فى الاحتفال، ومنها عدم الدخول بالهواتف المحمولة، وقلت له هعمل التليفون صامت وبعتلى مع أحد المنظمين يقولى مش هينفع ولازم كلنا نلتزم وده رجعنا لبداية المشوار والنظام الذى كانت تمشى عليه الفرقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: التكريم كان من خلال الشكل الذى يحبه محمد صبحى وهو الشكل المسرحى، عمل عرض مسرحى استعراضى بيتكلم عن أهمية الفن فى حياتنا ومجتمعنا، ومن خلال فرقته، ولا توجد لديك أدنى فكرة كيف استقبلته الناس، وكانت بجوارى وزيرتا الثقافة والهجرة، وكتبت بوست: "هذا مكانى هذا ليس لأننى الأهم ولكن لظروف الحركة العامة يا عم".

وتابع: لم أتوقع أن يخرج الناس بهذا النقد، وأنا راجع من الحفلة سعيد جدا بالحالة وشفت ناس من الذين كانوا يعملون بإدارة المسرح فى بداياتى أو شفت أولادهم ولا يوجد لديك أدنى فكرة أنى لما شفت حسن صالح بعد ما عجز وشفت ابن شوقى طنطاوى الله يرحمه، وقلت ليه بتعكروا صفو سعادتى بعد ما شفت التعليقات وأنا بلومهم لأن فيهم ناس محترمة جدا وأنا أعرفهم.