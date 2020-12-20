"ماهنش عليا يتحبس".. أول تعليق من هاني شاكر بعد قبول اعتذار حمو بيكا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن تنازل النقابة عن مقاضاة نجم المهرجانات حمو بيكا، جاء حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "ماهنش عليّا إنه يتحبس لمصلحته الشخصية ولمصلحة أسرته، وهو لسه متجوز جديد، واتكلمت مع السادة أعضاء المجلس واتفقنا على التنازل عن القضية".

تابع: "عفا الله عما سلف، وإن شاء الله يبقى ده درس له ولغيره قبل ما يفكر يتعدى على النقابة أو يتجاوز لفظيا على النقابة وأعضاء المجلس، وهذا التصالح تصالحا إنسانيا بالدرجة الأولى وليس له علاقة بوضع بيكا النقابي".

وكان المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قال في بيان مساء السبت، إن "نقابة المهن الموسيقية في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر؛ وبعد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق؛ فقد قبل السيد النقيب الاعتذار وكلف المستشار القانوني للنقابة بالتنازل عن الدعوى القضائية حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته".

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مغني المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.