هاني شاكر يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد منير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مساء الأحد، تطورات الحالة الصحية للنجم محمد منير.

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن": "محمد منير الحمد لله كويس، والحمد لله أحسن، هو كان تعب شوية الفترة اللي فاتت عشان أجهد نفسه شوية وهو بيحط اللمسات الأخيرة للشريط الجديد بتاعه اللي نازل الأيام الجاية".

أضاف: "محمد منير نزل عمل فحوصات يوم 1 ديسمبر في المستشفى، والحمد لله اتطمن على نفسه وأنا اطمنت عليه، وهو خرج من المستشفى وحاليا في البيت مستريح شوية، وأنا بطمن جمهوره في كل مكان وحالته مستقرة والكلام عن أن حالته خطيرة مجرد إشاعات".

تابع: "الحمد لله محمد منير جميل، وبدعاء الناس اللي بتحبه يعود إلينا لأنه فنان جميل أوي".

كان محمد منير قد أكد في بيان صادر عنه، أنه استعاد نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال الكينج، حسب البيان الصادر يوم الجمعة: "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وأدرك وأعلم أنها من باب محبتكم، ولهذا أردت طمأنة الجميع أني بخير".

أضاف منير: "سأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد (باب الجمال) الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال".

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل.