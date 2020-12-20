وفاة الناقد رضا غالب بالمعهد العالي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الدكتور رضا غالب، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للمسرح

ونعى الفنان جمال عبدالناصر صورة له عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ورحل عنا منذ لحظات، الصديق والأخ والعالم المسرحي الخلوق، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للمسرح د.رضا غالب، اللهم تغمده بوافر رحمتك وجميل غفرانك وأدخله الجنة".

وأضاف: "وخالص عزائي للأسرة الكريمة وللأكاديمية أساتذة وطلابًا وتلامذته وأصدقائه، والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".