مصطفى داغر يكشف عن كواليس تعاونه مع نور اللبنانية في مسلسل"جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى الفنان الشاب مصطفى داغر، خلال الأيام القليلة الماضية من تصوير دوره فى مسلسل "جمال الحريم"، الذي بدأه، منذ شهر أغسطس الماضي.

ويجسد داغر في المسلسل دور "حدوتة" الذي يعمل بأحد البارات وتدور داخله أغلب أحداث حلقات العمل، وتكون أغلب مشاهده مع الفنانة اللبنانية نور، التي تتردد كثيراً على البار لتتصاعد الأحداث داخله مع حدوتة.

وأعرب داغر، عن سعادته البالغة بالتعاون مع نور وجميع فريق عمل المسلسل حيث تمنى أن يحقق نجاحًا كبيراً.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة اللبنانية نور وخالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل يُعرض على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، وعلى قناة دي إم سي دراما في الساعة 11 مساء.