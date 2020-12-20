محمد عبد الرحمن بطل مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" على "كايرو شو" في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفل الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن مع جمهوره بالعام الجديد، من خلال مشاركته في مسرحية هابي نيو يير بالعربي، والتي تنطلق ليلة رأس السنة، الساعة 9 مساءً على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

ويقوم بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.

ويشارك في بطولة المسرحية مع محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج مجدي الهواري.

يُذكر أن محمد عبد الرحمن حصل مؤخرا على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب.

واقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه.

