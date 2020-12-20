موعد حلقة إدوارد وأسرته في "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحل الفنان إدوارد وزوجته فيفيان وابنه مارك وابنته ماريا، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل.

يتحدث إدوارد خلال اللقاء عن مشواره الفني ومدى الصعوبات التي واجهها، وعن طبيعته داخل البيت.

كما تقدم ابنته "ماريا" عددًا من الأغاني بالاشتراك مع أخيها "مارك"، ويتحدثون عن الفيديوهات الشهيرة التي نشروها على "إنستجرام" خلال أيام الحظر بسبب فيروس كورونا.

كما تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أعضاء فرقة الجيبسي، بعد عودتهم إلى الغناء بعد توقف دام 23 عاما، ليتحدثوا عن مشاريعهم القادمة، وموسيقاهم المختلفة التي سيقدمونها للجمهور خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق "الجيبسي" انطلق في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ويضم الفريق الرباعي: أحمد عادل، وائل خضر، محمد صباحي ، ومحمد مكي.