محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها، عدة صور لها ظهرت خلالها بفستان "تايجر" ارتدته على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42 المنتهية قبل أيام.
وعلّقت بسنت على الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلةً: "طبعا خلاص أنتوا عارفين أنا باخد وقتي على ما أنزل الصور.. والنبي بلاش إيفيه أبو هشيمة عشان بقى دمه تقيل وقدم خلاص.. أوك؟ أوك".
فستان بسنت شوقي يجمع بين اللونين التايجر والأسود، ومفتوحا من منطقة الصدر والأكتاف، واختارت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.
وأعلن الفنان محمد فراج عن خطبته للفنانة بسنت شوقي، وذلك أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، سبتمبر 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر "إيفيه أبو هشيمة قدم خلاص".. بسنت شوقي تنشر صورا لها بـ"التايجر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.