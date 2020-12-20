"إيفيه أبو هشيمة قدم خلاص".. بسنت شوقي تنشر صورا لها بـ"التايجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها، عدة صور لها ظهرت خلالها بفستان "تايجر" ارتدته على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42 المنتهية قبل أيام.

وعلّقت بسنت على الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" قائلةً: "طبعا خلاص أنتوا عارفين أنا باخد وقتي على ما أنزل الصور.. والنبي بلاش إيفيه أبو هشيمة عشان بقى دمه تقيل وقدم خلاص.. أوك؟ أوك".

فستان بسنت شوقي يجمع بين اللونين التايجر والأسود، ومفتوحا من منطقة الصدر والأكتاف، واختارت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا.

وأعلن الفنان محمد فراج عن خطبته للفنانة بسنت شوقي، وذلك أثناء حضورهما فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، سبتمبر 2019.