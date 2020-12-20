بعد شهور من الزواج السري.. كيف تسبب حادث سير في إعلان محمود حميدة زواجه الثاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان محمود حميدة تفاصيل زيجاته وعلاقة بناته بزوجته الثانية، وذلك خلال حلوله ضيفًا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc.

أوضح حميدة أنه تزوج "سهير" زوجته الأولى وأم بناته منذ مطلع الثمانينيات، واصفا إياها بـ"شريكة حياته كلها"، لكن بعد 10 سنوات تقريبا وتحديدا في عام 1992 تزوج بأخرى بعد أن أحبها خلال تلك الفترة وليس لشعوره بالملل من الأولى، واصفا إياها بـ"شريكة نصف حياته".

وأشار حميدة إلى أن تربيته ونشأته التي تعزز من مكانة الرجل وتعتبر المرأة مجرد "شيء"، جعلته يعتبر الزواج الثاني حقا لأي رجل، لكن الأمر تغير مؤخرا بعدما أدرك خطأ هذا الأسلوب في التربية وطريقة التفكير تجاه المرأة.

وأضاف أنه أحب زوجته الثانية "مها"، وفي نفس الوقت يرفض العلاقات غير الشرعية، وبالتالي لم يكن هناك مجال للتعبير عن حبه سوى الزواج، لافتا إلى أنها كانت أرملة ولديها ولدان اعتبرهما كأبنائه وتكفّل بهما.

وعن سبب إشهاره الزواج الثاني بعد عدة أشهر من إتمامه، قال حميدة إنه في تلك الفترة قرأ خبرا في جريدة "الأهرام" عن شخص تعرض لحادث ومات، وبعد وفاته اكتشفوا أنه كان متزوجا في السر ولديه طفل، لكن القاضي لم يقض للزوجة الثانية وابنها بأي شيء من الميراث، مضيفا: "أنا قولت لو مت بكره الست دي مش هتورث حاجة ولا عيالها هيستفيدوا حاجة وهما في ذمتي، أنا مربيهم وما دام دخلت البيت ده واتجوزت أمهم يبقوا أبنائي، فأعلنت الجواز على طول".

وتابع أن زوجته الأولى غضبت للغاية وطلبت الطلاق، واستمر الخلاف فترة كبيرة حتى بدأت الأمور تعود تدريجيا بينهما، لافتا إلى أنه يرفض الزواج بامرأة ثالثة لعدم قدرته الجسدية على ذلك، مضيفا: "حتى الآن الزوجتين مبقوش صحاب ومش عايشين في بيت واحد .. بناتي مش أصحاب لمرات أبوهم ولا أي حاجة.. بس مؤخرا ولادها وبناتي بقوا أصحاب".