تراند اليوم : سارة الطباخ بتوري الشرنوبي النجوم في عز الضهر : سرق الإسكوتر بتاعي

ببلاغ حينئذ ولكنها أبلغت مؤخرًا بعد رؤيتها لهذه الدراجة النارية بأحد المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتور أثناء زيارتها لبعض الأصدقاء.

إصابة محمد الشرنوبي بكورونا

وحررت المنتجة محضرًا بالواقعة التي قالت فيها إنها فوجئت برؤية الاسكوتر الخاص بها أمام أحد الوحدات السكنية وبسؤال الأمن الخاص بالمجمع السكني، أخيروها أن هذه الدراجة النارية هي ملك الفنان محمد الشرنوبي، فتقدمت بالبلاغ.

من جانبه أوضح الشرنوبي أن هذا الاسكوتر كان هدية عيد ميلاده من خطيبته السابقة، مؤكدًا أنه أخبر الأمن في حال طلبت الحصول عليه أن يعطوه إليها، ولا زالت النيابة تجري تحقيقاتها حول الواقعة التي أكد الشرنوبي أنهامحض افتراء وبلاغ كيدي.

على صعيد آخر، ينتظر محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد “لؤلؤ”.

مسلسل “لؤلؤ” من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وتعمل مي عمر على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغانى لا سيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.



