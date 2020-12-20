تراند اليوم : رضوي الشربيني بتحتفل بعيد ميلاد بنتها : كل الإجرام علي حق – إتفرج

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ابنتها الصغرى “تمارا”.

ونشرت رضوى الشربيني صورها مع ابنتها وكتبت معلقة: “رغم أنها أشقى حاجة فى العالم لكن حضنها وحنيتها عليا ودمها الخفيف ملهومش وصف… غلبوية وبترد الكلمة بعشرة لكن دائما بقول حياتي من غيرها مكانش هيبقى ليها طعم و لا معنى… النهارده اتولدت وش السعد والخير كله عليا… آخر العنقود البلطجية اللي محدش بيقدر عليها ولا حتى أنا، يارب يخليكى ليا أنتى و أختك وأعيش وأشوفكم زي ما أنتم عايزين، كل سنة وأنتي طيبة يا تمارا”.

يذكر أن رضوى الشربيني احتفلت مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على Instagram إلى 12 مليون متابع، وكتبت موجهة رسالة إلى متابعيها وقالت: “١٢ مليون سند وظهر…١٢ مليون وقفوا جنبى وساعدوني علشان اوصل لكل ده…١٢ مليون كلمه حلوه او طبطبه عليه فىً وقت منا مضيقه…١٢ مليون مسؤليه وثقه يارب ابقى قدها.. ١٢ مليون بحبكم و بموت فيكم… و ١٢ مليون بوسه و حضن و عرفان بالجميل منى ليكن يا حبايب قلبي”.