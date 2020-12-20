بلقيس وماجد المهندس نجما أقوى حفلات الإمارات ليلة رأس السنة

متابعة بتجــــــــــرد: تستعد الفنادق والمسارح والمراكز التجارية في الإمارات للاحتفال بنهاية عام 2020 وقدوم العام الجديد فتتنوع الفعاليات بين الغناء والموسيقى والألعاب النارية التي تناسب الأسرة وسط إرشادات وقواعد احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ويبدو أن خارطة الحفلات في الإمارات ستكون حافلة بنجوم الفن والغناء الذين سيلتقون جمهورهم بعد انقطاع طويل فرضه انتشار كوفيد-19، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في إحياء حفلات عيد الميلاد ورأس السنة، إذ تستقطب أبرز نجوم الغناء في العالم العربي خاصة في إمارة دبي التي ستشهد حضوراً مكثفاً للفنانين.
وسيكون الجمهور على موعد مع الفنان ماجد المهندس والنجمة بلقيس في حفل مميز بمناسبة رأس السنة وذلك يوم 31 ديسمبر في إمارة رأس الخيمة.
نفيد بالذكر أن بلقيس وماجد المهندس سيقدمان خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة وخاصةً تلك التي ينتظرها الجمهرو في حفلاتهما الكبيرة.
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