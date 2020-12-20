منى السابر عن خلافها مع حلا الترك وجدتها: “لازم كل العالم تعرف حقيقة هذه العائلة”

متابعة بتجـــــــــرد: ردّت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك على كلام ابنتها وتصريح مها الترك جدة الأخيرة ضدها، خلال اجاباتها على تعليقات متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قالت رداً على مستخدمة: “شكرا لكل اللي قاعد يعاتيني بس حابة أرد على هذا البوست بقولها رح تعرفون شنو معنى كلامي وراح تتضح كل الحقائق”.

وأضافت في رد آخر: “حلا ضحية ولازم كل العالم تعرف حقيقة هذه العائلة لأنه المخفي أعظم وكل شيء راح ينكشف وما هقدر اتكلم أكثر من كدة”.

وكانت مها الترك دخلت على خط الخلاف بين حفيدتها حلا ووالدتها منى السابر، محملة الأخيرة مسؤولية ما يحصل. وكتبت مها الترك في ردها على تعليق احد الحسابات الداعمة لمنى السابر: “أمنية ياريت لو تسمحي لنفسك قبل ما تسبي وتشتمي في، فكرتي شوي بالوقائع، لكن لا ألومك لأنك بتسمعي من طرف واحد، ولعلمك انا لم احرمها من اولادها، هم لا يريدونها، واذا عندها الجرأة اتقولك شو الأسباب والكلام اللي قالوها اولادها للمسؤولين لما شكت علّي في مركز لحقوق الأطفال، وآخرها في النيابة العامة”.

وتابعت: “هي ومحاميها سمعت باذنيها شو قالوا اولادها وليش مابدهم يعيشوا معها وانا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية وخليها تقول شو القضية اللي بينها وبين بنتها في النيابة”.

وأردفت: “الكلام اللي عم تكتبيه ايام جستس انا مثلك كنت مصدقته وعلشان هيك انا وقفت معها، لكن للأسف بعدين ظهرت على حقيقتها”.

يُذكر ان حلا الترك خرجت عن صمتها منذ ايام للمرة الأولى منذ بدء الحديث عن الخلاف بينها وبين والدتها منى السابر وعن رفعها دعوى قضائية ضدها، وردت مباشرةً على منتقديها ومهاجميها، حيث نشرت على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” رسالة دافعت فيها عن موقفها.