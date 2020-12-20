جينيفر لوبيز تتعاون مع Netflix في فيلم "The Cipher"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت شبكة نتفليكس أنها حصلت على حقوق إنتاج رواية إيزابيلا مالدونادو "The Cipher" لتقوم المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز ببطولة وإنتاج فيلم مقتبس عنها يحمل نفس الإسم.

تقوم لوبيز بدور عميلة لمكتب التحقيقات الفدرالي تدعى "نينا جويريرا"، والتي تعمل على حل قضية قاتل متسلسل يترك رموزًا معقدة وألغازًا على الإنترنت، ترتبط بجرائم القتل الأخيرة.

يذكر ان لوبيز إنتهت مؤخراً من تصوير فيلم الكوميديا الرومانسية Marry Me ويشاركها في بطولته كل من أوين ويلسون ونجم الموسيقى اللاتينية مالوما.

يتميز فيلم "Marry Me" بأغاني أصلية من J-Lo و Maluma ، في اول تجاربه السينمائية. وتم وقررت الشركة المنجة للعمل Universal rom-com تأجيل طرحه في السينمات الى صيف عام 2021 بعدما كان مقرراً طرحه في فبراير بالتزامن مع عيد الحب.

لوبيز ومالوما طرحا أغنيتين مشتركتين في عمل مصور واحد للترويج للفيلم المنتظر:



كما ستلعب لوبيز دور البطولة في فيلم "The Godmother"، وهو دراما عن تاجرة المخدرات الكولومبية جريسيلدا بلانكو.