شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: تنازلت عن قضية حمو بيكا حفاظا عليه وعلى أسرته.. ومحمد منير بخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن حمو بيكا قد تم اختباره عدة مرات، وتم رسوبه، وقام بعدها بالتعدى على النقابة وظهر ذلك فى فيديو، وتم صدور حكم ضده بالحبس لمدة عامين، وغرامة حوالى مائة ألف جنيه.
وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أنه تناقش مع أعضاء النقابة بالتنازل عن القضية، حفاظا عليه وعلى أسرته فهو موقف إنسانى، وليس له أى علاقة بقبوله فى النقابة أو لا.
وتابع: إن الفنان محمد منير حاليا بصحة جيدة، وقد غادر المستشفى، وهو حاليا فى منزله وحالته الصحية جيدة.
وأكد الفنان هانى شاكر أنه يتم دعم العديد من المطربين فى تلك المرحلة الحرجة من أزمة الكورونا وإلغاء الحفلات فى الفترة السابقة، وكذلك إلغاء حفلات رأس السنة، فالنقابة لا تتوانى فى تقديم كل الدعم للمطربين، نافيا أنه سيقوم بترشيح نفسه لرئاسة نادى الزمالك قائلا: "هو أنا ملاحق على النقابة".
كانت هذه تفاصيل خبر هانى شاكر: تنازلت عن قضية حمو بيكا حفاظا عليه وعلى أسرته.. ومحمد منير بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.