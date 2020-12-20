بريانكا شوبرا تحث على الوقاية من "كورونا" أثناء تصوير "Text for You"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا، رسالة إلى جمهورها ومعجبيها، خلال تصوير فيلمها الجديد "Text for You"، حيث حثتهم على ضرورة الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وشاركت بريانكا شوبرا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على انستجرام، صورة جديدة لها بقناع الوجه ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شرحت لمعجبيها كيف يبدو التصوير فى العام 2020.
بريانكا عبر انستجرام
وكتبت النجمة العالمية عبر "إنستجرام": "كيف يبدو تصوير فيلم فى عام 2020. اختبار يومى، واقيات للوجه، وأقنعة فى متناول اليد. تم التقاط هذا بعد تصفيف الشعر والمكياج حيث ننتظر قبل التصوير مباشرة فى منطقة بعيدة آمنة.. والأقنعة بين كل اللقطات ! البقاء فى أمان جزء من إنجاز المهمة - احمِ نفسك وكل من حولك. إبقى إيجابيا! اختبار سلبى!".
وتتواجد بريانكا شوبرا فى العاصمة البريطانية لندن، حيث تصوّر فيلمها الجديد "Text for You"، من إخراج جيمس سى ستراوس، وتستعد أيضا إلى المشاركة فى فيلم "Matrix 4".
وفى أكتوبر الماضى، انضمت بريانكا شوبرا جوناس، والنجمة العالمية سيلين ديون، والنجم سام هيوجان، إلى Text for You المشتق من رواية صوفى كرامر الشهيرة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.
وتجتمع ديون مع بريانكا وهيوجان فى أول عمل رومانسى يجمعهما مع عملاق البث سونى، بعد مفاوضات كبيرة خلال الفترة الماضية، والتى وفقت أخيراً بضم عمالقة الموسيقى والغناء لعمل درامى رومانسى جديد.
الفيلم الجديد سيكون نسخة باللغة الإنجليزية للفيلم الألمانى الشهير SMS Fur Dich" المأخوذ عن رواية Sofie Cramer، والتى تدور احداثه حول امرأة بدأت بإرسال رسائل نصية رومانسية إلى رقم خطيبها القديم الذى توفى بشكل مأساوى، وسرعان ما اتضح أن الرقم قد أعيد تخصيصه لرجل آخر فى أنحاء المدينة يعانى من حسرة مماثلة، ويلتقى الاثنان ويشعران باتصال لا يمكن إنكاره، لكن لا يبدو أنهما يتركان الماضى وراءهما، وتمنحهم موسيقى ديون الشجاعة لاغتنام فرصة الحب مرة أخرى.
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