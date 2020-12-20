شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تحث على الوقاية من "كورونا" أثناء تصوير "Text for You" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا، رسالة إلى جمهورها ومعجبيها، خلال تصوير فيلمها الجديد "Text for You"، حيث حثتهم على ضرورة الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشاركت بريانكا شوبرا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على انستجرام، صورة جديدة لها بقناع الوجه ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شرحت لمعجبيها كيف يبدو التصوير فى العام 2020.



بريانكا عبر انستجرام

وكتبت النجمة العالمية عبر "إنستجرام": "كيف يبدو تصوير فيلم فى عام 2020. اختبار يومى، واقيات للوجه، وأقنعة فى متناول اليد. تم التقاط هذا بعد تصفيف الشعر والمكياج حيث ننتظر قبل التصوير مباشرة فى منطقة بعيدة آمنة.. والأقنعة بين كل اللقطات ! البقاء فى أمان جزء من إنجاز المهمة - احمِ نفسك وكل من حولك. إبقى إيجابيا! اختبار سلبى!".