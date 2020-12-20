شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تكافئ كلابها بعد استقبالها عقب التتويج بجائزة محمد صبحى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هالة صدقى، على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو لطيف لها، لحظة وصولها الى المنزل، بعد تكريمها من الفنان محمد صبحي، ضمن احتفالية مبدعي مصر الذين شاركوه مسيرته في المسرح والسينما والتليفزيون.

ونشرت صدقي الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت من خلاله وهي تكافئ كلابها بطعام أثناء استقبالها فور دخولها للمنزل بعد تتويجها بالجائزة بصحبه عدد كبير من نجوم ومشاهير الفن والإعلام، على رأسهم الدكتور ثروت عكاشة والأديب يوسف السباعي والدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر حاليًا.

وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات: هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور وإلهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب فنانات آخريات .



هالة صدقي مع كلابها



هالة صدقي

ومن النجوم: جميل راتب وشوقي طنطاوي، وسامي فهمي وصلاح عبدالله وأيمن عزب وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن و حازم القاضي، وفادي خفاجة وهدي هاني وسامح صفوت الشجيع وهاني رمزي وعماد رشاد وأركان فؤاد ، كما كرم أيضا حسن صالح وجمال صبحي ومحمود العقبي وسيد حسن وإبراهيم سراج وطلعت وديع وسيد عبدالعزيزوكل أعضاء فرقة الفنان النجم محمد صبحي خلف الكواليس من فنيين وتقنيين .