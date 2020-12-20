شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يبتعد عن عائلته رغم الثراء الفاحش فى "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسلسل "جمال الحريم" يوميًا على قنوات DMC فالعرض الأول في تمام 8 مساء قبل برنامج التوك شو الرئيسي ويحظى المسلسل بمشاهدات عالية في هذا التوقيت، والعرض الثاني ويعاد مرتين بعد البث الأول في تمام 2 صباحا و11 صباحا.

ويعرض عبر قناة DMC DRAMA في الحادية عشرة مساء ويعاد في 3:30 عصرا و3:45 صباحًا، كما يعرض على قناة MBC4 في الساعة 9 مساء و3:45 عصرًا.

والمسلسل تدور أحداثه في أجواء من الرعب حول مذيعة تجسد دورها الفنانة اللبنانية نور، تدخل في مشكلات كبيرة وتظهر لها أشياء غريبة وعوالم جديدة، فتحاول الدخول إلى هذا العالم بالتوازي مع اللجوء لطبيبة نفسية لحل المشكلة فتتورط في هذا العالم وسط أجواء من الرعب والإثارة والتشويق.

بينما يجد خالد سليم مشكلات كبيرة في التأقلم مع أهله بسبب الاتجاهات والطريقة التي يعيشون بها، فيحاول البعد عنهم بالرغم من الثراء الكبير الذي كان يعيش فيه ويحاول بداية حياة جددية ويدخل إلى عالم إعداد البرامج ويتقرب من نور ويدخل في قصة حب مختلفة وسط الكثير من الأزمات والمشكلات.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، وأشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.