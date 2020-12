شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تغنى وترقص بعد فوزها بقضية النفقة ضد أحمد سعد.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة سمية الخشاب في فيديو قصير منذ قليل، على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهى تغنى وترقص على أغنية "Look What You Made Me Do" للنجمة العالمية تايلور سويف، ليربط الجمهور هذا الفيديو وكأنه احتفالاً منها بالحكم الذى حصلت عليه ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية نفقة المتعة.

سمية الخشاب

وكانت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، قد قضت بالحكم فى الدعوى المقامة من سمية الخشاب ضد طليقها أحمد سعد، بحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء فى قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.



سمية الخشاب

كانت الفنانة سمية الخشاب، ومحامى الفنان أحمد سعد رفضوا التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية فى القضيةالتى حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدى جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التى تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.