شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يكرم شقيقيه مجدي وجمال في احتفالية 50 سنة فن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم النجم محمد صبحي ضمن احتفالية 50 سنة فن شقيقيه الفنان مجدي صبحي وجمال صبحي المدير الإداري لفرقته، وقال كلمة عن كل منهما، فقال عن مجدي صبحي: أكرمه لأنه فنان وحقق نجاحًا بعيدًا عن أعمالي في البداية وهذا كان شرطي وبعد نجاحه التحق بفرقتي وقدم معي الكثير من الأعمال الناجحة منها يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، ورجل غني فقير جدًا ومسرحيات كارمن وماما أمريكا، أما جمال صبحي شقيقه الآخر فقال عنه: أنه مخلص في عمله ويدير الفرقة بجدارة وشريك نجاح معي في مسيرته.



مجدي صبحي وجمال صبحي

اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي ليست مجرد تكريمات ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي، أشعار الشاعرعبدالله حسن وديكورمحمد الغرباوي وألحان شريف حمدان وموسيقي تصويرية هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتورعبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل وشارك فيها نجوم فرقة "ستديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وأنجيلكا.



مجدي صبحي 2

وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات: هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور وإلهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر وعزة لبيب فنانات آخريات .