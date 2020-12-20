شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان جمال عبد الناصر يعلن وفاة رضا غالب أستاذ الدراما بالمعهد العالى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان جمال عبد الناصر، عن وفاة أستاذ الدراما بالمعهد العالى للمسرح الدكتور رضا غالب، الذى رحل عن عالمنا منذ ساعة، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.



رضا غالب

ونعى عبد الناصر الراحل قائلا: "ورحل عنا منذ لحظات، الصديق والأخ والعالم المسرحى الخلوق، أستاذ الدراما بالمعهد العالى للمسرح د.رضا غالب، اللهم تغمده بوافر رحمتك وجميل غفرانك وأدخله الجنة".

وأكمل عبد الناصر: "وخالص عزائى للأسرة الكريمة وللأكاديمية أساتذة وطلابًا وتلامذته وأصدقائه، والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



نعى الفنان جمال عبد الناصر

يذكر أن الفنان جمال عبد الناصر شارك بـ مسلسل "إلا أنا " من قصة يسرى الفخراني، الذى درات أحداثه في 60 حلقة، عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية بمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

يشار إلى أنه من أعمال جمال عبد الناصر مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.