فيكتوريا بيكهام تتعرض للتسمم بالزئبق والسبب نظام غذائى.. اعرف القصة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت المغنية الشهيرة فيكتوريا بيكهام، زوجة لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، للتسمم بالزئبق، بسبب نظام غذائى جديد كانت قد بدأت اتباعه، إذ بدأت منذ وقت قريب تناول الطعام وفقا للنظام الغذائي الجديد، حيث يتطلب استهلاك كميات كبيرة من الأسماك، والاعتماد عليها بشكل أساسى.

ووفقا لما أكده موقع سبوتنيك، فإن يمكن أن يكون سبب التسمم هو إدراج سمك أبو سيف في النظام الغذائى، والذي يحتوى على مركب سام للغاية ، وهو ميثيل الزئبق.

وشعرت المغنية بتوعك وطلبت المساعدة الطبية، واكتشف الأطباء أن مستوى مادة سامة فى جسدها كان خارج السيطرة مما تطلب غسيلا للكبد.

وبحسب الصحيفة فإن بيكهام الآن في حالة جيدة، وبعد الحادث، غيرت نظامها الغذائي ليشمل المزيد من سمك السلمون وتقليل نسبة سمك أبو سيف والتونة