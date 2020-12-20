شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب : "الضوء الشارد" علامة بارزة فى تاريخ المسلسلات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة سمية الخشاب لـ"الخليج 365"، إنها تميل إلى تقديم الأدوار الصعيدية، خاصة أنها قدمتها قبل ذلك فى عدد من الأعمال منها "حدائق الشيطان" وبدايتها فى مسلسل "الضوء الشارد" الذى تعتبره محطة مهمة فى مشوارها الفنى، وعلامة بارزة فى تاريخ الأعمال الدرامية المصرية.

جاءت هذه التصريحات بعدما تعاقدت سمية الخشاب رسميًا على المشاركة فى بطولة مسلسل "موسى"، للكاتب ناصر عبدالرحمن، من إخراج محمد سلامة، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لإنطلاق التصوير، وعما إذا كان سيتم تقديمه قريبا أم لا؟



سمية الخشاب

وقضت مؤخرًا محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، بالحكم فى الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة، وجاء فى قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

سمية الخشاب وأحمد سعد

كانت الفنانة سمية الخشاب، ومحامى الفنان أحمد سعد رفضوا التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.

وكانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية فى القضيةالتى حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدى جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التى تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.