شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتفالها فى كنيسة سان جوزيف.. إلهام شاهين تهنئ جمهورها: merry Christmas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة إلهام شاهين على الاحتفال بأعياد الكريسماس مؤخرًا من داخل احتفالية كنيسة سان جوزيف، حيث ظهرت برفقة مجموعة كبيرة من أصدقائها من بينهم الأب بطرس دانيال التي وجهت له الشكر على دعوته وكتبت: "كل سنه و حضرتك طيب الأب بطرس دانيال.. وشكرا على دعوتك لى"، وأضافت: "merry Christmas and happy new year".



الهام شاهين وبجوارها ليلى علوى وسط مجموعة كبيرة من المتواجدين

ويأتى ذلك بعدما نشرت الفنانة ليلي علوي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت ليلي من إحدى الكنائس وعلقت قائلة: "من احتفالية كنيسة سان جوزيف، استمتعنا بترانيم عيد الميلاد المجيد بقيادة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما وفي ظل إجراءات احترازية مكثفة.. كل سنة وكل المصريين بخير وحب وسلام".

من ناحية أخرى حرص عدد من الفنانين فى وقت سابق على تهنئة صديقتهم النجمة الهام شاهين بعد حصولها أمس على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى، بداية بالفنانة ليلى علوى التى هنأت صديقة عمرها الفنانة إلهام شاهين بعد فوزها بالأمس بالجائزة، ونشرت صورتها وعلقت قائلة، "مشوار عمر.. وصداقة سنين.. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر.. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها".

وأضافت ليلى علوى، "ببارك لموهبتها وقدراتها غير المحدودة، مبروك لإلهام شاهين الفنانة الكبيرة على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة 42، السنة الصعبة والتحديات اللى واجهتنا كلنا النهاردة إلهام أديتها طعم تانى وسعادة تانية بجايزتها وتقدير بلدها ومهرجان بلدها لفنها العظيم".

أما الفنانة كارول سماحة فحرصت على تهنئة إلهام شاهين عبر تويتر قائلة، "ألف مبروك يا أطيب صديقة، يا جدعة، يا أوفى الأوفياء يا حاضنة قلوب الجميع، الإنسانة المتواضعة والعظيمة بأخلاقها حبيبة الملايين الكبيرة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة عن عن الفيلم الرائع حظر تجول فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، ابكيتنا وأضحكتنا بأدائك الساحر ألف مبروك".

وفى السياق ذاته، علقت هالة صدقى على الجائزة وكتبت، "مبروك لأختي وصاحبتي ورفيقة مشوار طويل جائزة أحسن ممثلة فى مهرجان القاهرة عن فيلم حظر تجوال".