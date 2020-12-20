شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة جورج كلوني الطريفة مع الحجر الصحي منذ بداية فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جورج كلوني من النجوم الذين التزموا بالحجر الصحي منذ بداية انتشار فيروس كورونا في العالم، فجورج حل ضيفًا علي برنامج The Late Show ومثل العديد من ضيوف البرامج الحوارية في عام 2020، لم يظهر كلوني شخصيًا في برنامج وبدلاً من ذلك ظهر عبر مقطع فيديو من المملكة المتحدة، حيث اعترف الممثل والمخرج بأنه وعائلته في الحجر الصحي بعد أن سافر هناك في البداية من أجل فيلمه علي Netflix بعنوان The Midnight Sky.

وقال: "عندما وصلت في البداية، وصلت البلاد إلى المستوى الثالث من انتشار الفيروس وكان لابد أن نظل في المنزل لمدة أسبوعين في منزلك.. ومرت الأيام وأنا هناك برفقة عائلتي منذ ذلك الحين، ولا يمكنني فعل أي شيء، ولا عرض أول لفيلم ولا نتفليكس لذلك أنا مازلت في المملكة المتحدة".

وكانت قد كشفت شبكة نيتفلكس عن آخر تريلر لفيلم الفنان العالمى جورج كلونى الجديد The Midnight Sky، الذى من المقرر أن يطرح في 23 ديسمبر الجارى، الفيديو الجديد وصلت مدته إلى دقيقتين و48 ثانية، وتضمن الكثير من اللقطات المشوقة، التي تؤكد على وجود فيلم متميز بنفس قدر أفلام كلونى السابقة، العمل من إخراج جورج كلونى.

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كي يمنع سالي (Felicity Jones) وزملائها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.