الخميس.. حفل غنائي لـ بوسي في مدينة 6 أكتوبر

تحيي الفنانة بوسي حفلها الغنائي القادم، على إحدى مسارح مدينة 6 أكتوبر، وذلك في ظل عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.
يقام الحفل يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر، وتم نفاد تذاكرالحفل بالكامل قبل حوالي أسبوع من إقامته.
والتزمت إدارة المسرح بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا، بجانب توفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.
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يذكر أن بوسي قد طرحت مؤخراً أغنية "أنا الدنيا"، التي سجلت أكثر من مليون و 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات: ملاك عادل، وألحان:مصطفى حجاج، توزيع:أحمد عادل.
وتقول كلماتها "أنا الدنيا اللي هتوريك نجوم الليل في عز الظهر انا الدنيا انا الدنيا اللي هتخليك تحس انت من غير ظهر انا الدنيا اللي هتربيك وهتهينك وهتذلك".
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