لماذا أخفى عاصي الحلاني إصابته بكورونا إلى حين شفائه؟

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّث الفنان عاصي الحلاني عن إصابته بفيروس كورونا لمجلة ”سيدتي“، كاشفاً التفاصيل التي تحفّظ عنها سابقاً. ونرفق إليكم أبرز ما جاء في اللقاء.

في البداية، ترغب ”سيدتي“ في الاطمئنان على صحتك؟

أنا بخير، ولا أعاني من أي عارض صحي، استأنفت نشاطي الفني بكل نشاط وحيوية، وأحضّر لمشاريع غنائية جديدة.

أعلنت في الفترة الأخيرة عن إصابتك وعائلتك بفيروس كورونا بعد شفائك. لماذا أخفيت خبر مرضك عن الإعلام؟

أخفيت خبر مرضي أنا وأسرتي، لأن الوضع حينها كان مقلقاً للغاية، والجمهور غير قادر على تقبّل الأخبار الصادمة، لذا قررت تجنب تصدير طاقات سلبية له وهو في أمسّ الحاجة لبادرة أمل، هذا من جهة، أما نحن كعائلة، فلم يكن وضعنا الصحي مقلقاً، فانعزلنا في قرية الحلانية، حتى تماثلنا للشفاء. وبعد ذلك، تم الإعلان عن المرض؛ لأن من حق الجمهور أن يعلم أن نسبة الشفاء من الفيروس كبيرة.

رغم معاناتك من كورونا، غادرت لبنان للمشاركة في المراسم والاحتفالات والمهرجانات الفنية، ألم تخش من الإصابة بالفيروس مجدداً؟

أنا شخص مؤمن. عندما يطالبني أهل بيتي وأصدقائي وبينهم راغب علامة بالتوقف عن ممارسة هوايتي «ركوب الخيل» و«قيادة السيارات بسرعة زائدة» لخطورتها، أقول لهم إن نسبة حصول حادث ما حاضرة في أي حركة أو رياضة نقوم بها. فعندما تعثر الحصان ووقع عليّ، لم أتركه أو أتخلى عنه، وما زلت أمارس هواية ركوب الخيل، فهي جزء من تراثنا وتقاليدنا، ولم أتعلم هذه الرياضة من الصور بل من والدي وجدي من قبله، وعلّمتها بدوري لأبنائي.

ما الدروس التي خرجت بها من وراء مرضك؟

لقد دفعني لأكون أكثر حذراً ووعياً، لكنه لم يثنني بالتأكيد عن المشاركة في الحفلات والمهرجانات الغنائية ومواصلة نشاطي الفني ومباشرة أعمالي.