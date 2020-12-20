نجوى كرم تتصدّر الترند بجديدها.. “معذور قلبي”

متابعة بتجـــــــــرد: صوّرت النجمة اللبنانية نجوى كرم فيديو كليب جديد لأغنيتها المنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة بعنوان “معذور قلبي”.

وتم تصوير الكليب وسط العاصمة اللبنانية بيروت تحت إدارة المخرج وليد ناصيف، وانتشرت في الساعات الأخيرة فيديوهات لنجوى من كواليس التصوير، فتصدّر اسم الأغنية “معذور قلبي” قائمة الـTrends بموقع “تويتر” في لبنان.

الأغنية الجديدة إيقاعية، من ألحان علي حسون وكلمات وتوزيع عامر لوند، وكان المخرج وليد ناصيف قد صرّح أنها تمثل تحديًا جديدًا من التحديات التي يخوضها دائمًا مع نجوى كرم وتتميز بمذاق خاص. وأضاف، أن الأغنية تتميز بالنبض الجديد، وعودة تصوير الإنتاج الضخم إلى وسط بيروت.

وتأتي طرح هذه الأغنية استجابة من نجوى كرم لجمهورها الذي أطلق هاشتاغ “نجوى بدنا جديدك”. حيث طالبها متابعوها بعمل جديد يترافق مع احتفالات أعياد الميلاد.