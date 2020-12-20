حسناء النورماندي أماندين بوتي تتوّج بلقب ملكة جمال فرنسا 2021

متابعة بتجـــــــــــرد: تُوّجت أماندين بوتي التي مثلّت منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال فرنسا 2021، حيث اختيرت الحسناء البالغة من العمر 23 عاماً من بين 29 مرشحة تراوحت أعمارهن بين 18 و24 عاماً.
وتتحضر أماندين التي تخصّصت في إدارة مؤسسات صحية، لنيل درجة الماجستير من جامعة “كاين” شمال غربي فرنسا، وصرّحت الملكة الجديدة في أول مؤتمر صحفي لها بعد فوزها باللقب إنها ستسعى لتغيير صورة المرأة في المجتمعات وإظهار قوتها، وقدرتها على القيام بأي شيء.
يذكر أن الحفل الذي حمل هذه السنة ذكرى مرور 100 عام على انطلاق المسابقة، فرضت فيه جائحة كورونا نفسها، فبثّ حفل انتخاب ملكة جمال فرنسا على التلفزيون دون أن يحضره جمهور.
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