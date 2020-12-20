ممثلة أميركية تفضح “خدعة توم كروز الإعلامية”.. “دينه لا يؤمن بوجود كورونا”

متابعة بتجــــــــــرد: علّقت الممثلة الأميركيّة ليا ريميني على تسجيل توم كروز الصوتي المسرّب، حيث سُمع ممثل سلسلة أفلام “المهمة المستحيلة” ومخرجها، وهو يوبّخ ويشتم ويصرخ على طاقم العمل لانتهاكهم قواعد التباعد الاجتماعي في ظلّ انتشار جائحة كورونا، بالقول على أنّه خدعة لجذب الإعلام، بحسب موقع “تي إم زي” الأميركي.

لكن وفقاً لريميني التي كانت تتبع ديانة السينتولوجيا التي يتبعها النجم، فإنّ هذه الجماعة لا تؤمن بأنّ وباء كورونا هو أمر حقيقي.

وكتبت في مقال مناهض للسينتولوجيا نشرته في موقع “The Underground Bunker”، أنّ “توم لا تهمه أُسر طاقم عمله، بل هو قام بهذه الخدعة كلّها بهدف الدعاية”، مضيفة أنّها ذهلت عندما علمت أنّ الناس صدّقته. وتابعت: “أنا مستعدّة للمراهنة على أنّ مساعد كروز السينتولوجي هو من كتب له هذه المسرحيّة وقام بتسجيل صوته وتسريبه”.

وكان رد في التسجيل الصوتي المسرب أنّ كروز رصد فردين من طاقم العمل يتحدثان على بعد مترين من بعضهما البعض، أثناء التصوير في المملكة المتحدة، وفقد صوابه. ولكن وفقاً لريميني، فإن دين توم لا يؤمن بانتشار كورونا أو أي مرض آخر من طريق الاختلاط بالناس أو عدم ارتداء الأقنعة.

وكتبت: “أي شيء نراه ناتج عن السينتولوجيا والسينتولوجيين مثل ارتداء الأقنعة والجهود الإنسانية هو مجرد تمثيل لأسباب تتعلق بالعلاقات العامة فقط”. وأشارت إلى أنّ فرق الإنتاج تتوخي الحذر الشديد وسط انتشار الوباء، وأن الإجراء المناسب في حالة انتهاك القيود هو تعامل المنتج مع الموضوع بشكل خاص ومهني.

وختمت ريميني: “إن الاستماع إلى توم وهو يشتم طاقم العمل في الوقت الذي يجهد لإظهار اهتمامه هو مهزلة”.