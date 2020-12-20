أشهر أغاني محمد فؤاد في التسعينيات

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت أغاني محمد فؤاد نقلةً نوعيةً في نمط الأغاني من جهة الموسيقى، الكلمات، وطريقة تصوير الفيديو كليبات، وهذا ما جعلها تؤثر في الجمهور بشكلٍ كبير.

فقدم عدداً كبيراً من الأغنيات الرومانسية التي انتشرت في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وعلى الرغم من قلة أعماله في العقد الأخير، إلا أنه استطاع عبر مسيرته الفنية، التي جمع فيها بين التلحين والغناء، لأكثر من 30 عاماً، أن يترك أثره الخاص في نفوس جمهوره.

فهو أصدر أغانٍ عبرت عن مشاعر جيلٍ بأكمله، شكل فؤاد بالنسبة إليهم رمزاً للحب، وكل عمل قدمه حمل طابعاً مميزاً، فأصبحت أغنيات تلك الفترة بالنسبة إلى جيل الثمانينات، من أجمل ذكرياتهم.

لذلك، في مناسبة عيد ميلاده الذي يصادف يوم 20 ديسمبر، سنتذكر معكم أبرز خمس أغنيات من تلك المرحلة.

أغنية هنساك

في بداية التسعينات، وبعد رحلةٍ فنية استمرت ثماني سنوات، انتقل محمد فؤاد إلى مرحلةٍ جديدة من النضج الفني، وبرز ذلك من خلال اختياره لكلمات وألحان أغنياته التي صور الكثير منها على طريقة الفيديو كليب.

وكان منها أغنية “هنساك”، التي شاركته فيها بالأداء التمثيلي الفنانة علا غانم.

من أشهر أغاني محمد فؤاد .. فاكرك يا ناسيني

عام 1996، قدم فؤاد أغنيته الشهيرة “فاكرك يا ناسيني” من ألبوم “حيران”، وصورها كفيديو كليب في منطقة “الحسين” الأثرية في القاهرة.

أغنية كامننا من علامات التسعينات

من منا لا يعرف أغنية محمد فؤاد الشهيرة “كامننا”؟

جيل بأكمله حفظها ورددها، ورقص كثيرون على أنغامها. وهي صدرت عام 1997، ضمن الألبوم الذي حمل العنوان نفسه.

حققت هذه الأغنية تحديداً شهرةً ونجاحاً كبيرين في التسعينات، حين غناها للمرة الأولى في الفيلم السينمائي “إسماعيلية رايح جاي”. وقد شاركه الغناء والتمثيل حينذاك الفنان محمد هنيدي.

وأسند للنجم محمد فؤاد دور البطولة، لأن أحداث هذا الفيلم تشبه إلى حدٍ كبير، تفاصيل حقيقية حدثت في حياته.

أبرزها تعرفه إلى الفنان عزت أبو عوف، الذي أخبره أنه يمتلك موهبة في الغناء. واستمع إليه، وساعده في الخطوة الأولى في مشواره الفني.

الحب الحقيقي .. من أجمل أغاني محمد فؤاد

كانت أغنية “الحب الحقيقي” من أنجح الأغنيات التي قدّمها محمد فؤاد عام 1998، وأكثرها انتشاراً، إذ عبرت عن الحب بطريقةٍ دخلت إلى قلوب الناس، وتغنى بها العشاق.

وذلك بسبب عفويتها، وتصويرها مفاهيم جميلة في الحب، مثل التسامح والتفاؤل والنظرة إلى المستقبل. هذه المفاهيم التي جسدها مجموعة من الأطفال، الذين شاركوه الفيديو كليب، فأحبها ورددها الكبار والصغار.

أنا لو حبيبك

عام 1999، أصدر النجم محمد فؤاد أغنية “أنا لو حبيبك”، وهي من الأغاني التي تعلق بها العشاق أيضاً.

فقد حملت في كلماتها وألحانها الكثير من الحب والعتاب، والمعنى الحقيقي للعمل الفني المتكامل، حتى تصوير الكليب لعب دوراً في نجاح هذه الأغنية.

محمد فؤاد .. ابن البلد

اشتهر النجم المصري بلقب “ابن البلد”. ويرجع السبب إلى أن النجومية وعالم الشهرة لم يغيرا فيه شيئاً، فهو ما زال يسافر بشكلٍ دوري إلى محافظة الإسماعيلية، مسقط رأسه التي نشأ فيها، ويجلس مع أصدقائه.

كما يعرف عنه صفات الشهامة وطيبة القلب، إذ لم يتخلَّ يوماً عن أي عازفٍ في فرقته الموسيقية منذ بداية مشواره الغنائي.

نجح النجم محمد فؤاد في مجال السينما بعد أداء بعض الأدوار في بداية مشواره الفني، حتى شارك في بطولة عدة أفلام ناجحة. من هذه الأفلام: إسماعلية رايح جاي، رحلة حب، هو في إيه، وأخيراً فيلم غاوي حب، مع النجمة حلا شيحة.