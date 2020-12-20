30 صورة من تكريم محمد صبحي لـ120 مبدعا في احتفالية 50 سنة فن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في سابقة هي الأولي من نوعها كرم الفنان المصري محمد صبحي أكثر من 120 مبدعا من مبدعين مصر الذين شاركوه مسيرته.

وكرم صبحي من عملوا معه في المسرح والسينما والتلفزيون وعددا من رموز الفكر والثقافة والفن والإعلام والنقد، الذين ساهموا في إبداعه علي مدار نصف قرن، كما تشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى.



كان علي رأس المكرمين 4 وزراء ثقافة مصريين، هم الدكتور ثروت عكاشة، والأديب يوسف السباعي، والدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم، وزيرة ثقافة مصر الحالية، كما تم تكريم اسم الشيخ صالح كامل والدكتور حسن راتب والمهندس أسامة الشيخ والمخرج محمد فاضل والفنانة القديرة سميحة أيوب.





اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي ليست مجرد تكريمات، ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي، أشعار عبدالله حسن وديكورمحمد الغرباوي وألحان شريف حمدان وموسيقي تصويرية هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتورعبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل.

وشارك في الاحتفالية نجوم فرقة "ستديو الممثل" عبدالرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندى ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وانجيلكا.





وشملت قائمة المكرمين علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات: هناء الشوربجي وشريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز ولبلبة وسماح أنور والهام شاهين وسعاد نصر وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدى هاني ودنيا عبدالعزيز ووفاء صادق وسميرة عبدالعزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندى ماهر وعزة لبيب وفنانات آخريات.





ومن النجوم: جميل راتب وشوقي طنطاوي، وسامي فهمي وصلاح عبدالله وأيمن عزب وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي، وفادي خفاجة وهدى هاني وسامح صفوت الشجيع وهاني رمزي وعماد رشاد وأركان فؤاد.





كما كرم أيضا حسن صالح وجمال صبحي ومحمود العقبي وسيد حسن وإبراهيم سراج وطلعت وديع وسيد عبدالعزيزوكل أعضاء فرقة الفنان النجم محمد صبحي خلف الكواليس من فنيين وتقنيين.





وكرم صبحي كتاب كبار وشعراء وملحنين ومنتجين شاركوه مسيرته، وعلى رأسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان والكاتب أيمن فتيحة والكاتب مصطفي شهيب والكاتب محمد الغيطي والشاعر عبدالله حسن والموسيقار هشام خرما والملحن شريف حمدان آخرين، وكرم أيضا كل أعضاء فرقة الفنان محمد صبحي.





حضر الاحتفالية عدد كبير من ضيوف الشرف علي رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، نقيب المهن التمثيلية، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكالثوليكي للسينما والكاتب الصحفي أحمد رفعت والإعلامي طارق علام والسيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، والكاتبة فاطمة ناعوت، والفنانة فردوس عبدالحميد والكاتبة آمال عثمان والإعلامية منى سلمان.