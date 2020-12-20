تراند اليوم : تنبؤ محمود ياسين بتولي إيهاب فهمي منصب رئيس للمسرح القومي- شاهد

الفنان إيهاب فهمي، دور الفنان محمود ياسين في تعيينه بالمسرح القومي المصري، حيث أوضح إيهاب أن الراحل أول من تنبأ أنه سيكون له مستقبل في المسرح، بعدما مثل فهمي بجانب الراحل في أحد المسرحيات.

و إن الفنان محمود ياسين قدم الكثير للمسرح القومي المصري، طوال فترة توليه منصب رئاسته، موضحًا أن الراحل كان يعتبر المسرح بمثابة منزله الثاني، وذلك على هامش حفل تأبين محمود ياسين الذي أُقيم في المسرح أمس.

وتابع إيهاب عن ذكرياته مع الراحل: “أنا اشتغلت معاه وأنا خريج من المعهد في 1995، وكنت لسه مش متعين في المسرح القومي وهو اللي قالي لازم تروح المسرح القومي لأن الفنان الحقيقي لازم يكون مكانه المسرح، ما يمكن في يوم تبقا رئيس المسرح القومي”.

وأضاف فهمي أن تلك الجملة التي قالها له الراحل ظل صداها في أذناه، وعندما تولى مسؤولية رئاسة المسرح القومي كان محمود ياسين هو أول صوت استحضره عقله وهمس في أذناه،

قائلًا: “الجملة دي بترن في وداني من ساعة أول يوم بدأت شغل هنا، خاصةً أنه قيل إن الفنان كان نجمًا ثم أصبح مدير المسرح، وأنا توليت المسؤولية ذاتها في نفس العمر”.

وأشار فهمي إلى أنه تعلم الكثير من الأشياء من الفنان الراحل محمود ياسين وأبرزها حبه للغة العربية، حيث قال: “تعلمت منه الكثير زي احترام المواعيد والكبير والصغير، والأدب واحترام المواعيد والثقة بالنفس والثقافة وحب اللغة العربية”.

وأثنى فهمي على جيل محمود ياسين بأكمله، وخاصًة الفنان محمود عبد العزيز، حيث إن إيهاب يرى أن كلاهما كانا فنانين لهما مواقف هامة على المستوى الإنساني، قائلًا: “هو رجل صاحب مواقف مثل محمود عبد العزيز، لأنهم الأساتذة وفقدانهم خسارة، وبصوته الرخم كان مابيزعقش، وهو فنان عظيم الله يرحمه ويخلي عمرو وأحفاده والحاجة شهيرة”.

أما عن العرض المسرحي الذي عُرض أمس لسيرة محمود ياسين خصيصًا فقال إيهاب عنه إن جميع الفنانين قدموه دون الحصول على أجر مادي، وكتبه السيناريست عمرو محمود ياسين بعد محاولات كثيرة من إيهاب فهمي لإقناعه،

مؤكدًا: “نجحت أني أقنع ابن يكتب لأبوه لأن الموضوع دا صعب جدًا، وكل من عمل في المسرحية يقدم باقة حب لمحمود ياسين”.



