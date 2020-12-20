محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
بعد 22 عاما من إخراج كليب أغنية "الحب الحقيقي"، حرص المنتج نصر محروس على نشر صور من كواليس تصويره، احتفالا بعيد ميلاد الفنان محمد فؤاد الـ59.
نصر قام بنشر الصور عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب مهنئا فؤاد: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي يا أغلى الغاليين".
الفنان محمد فؤاد الذي أتم عامه الـ59، ولد في 20 ديسمبر 1951، تعاون مع المنتج نصر محروس بالفترة من 1996 إلى 1998، وقدم من إنتاجه 3 ألبومات، وهي: "حيران"، و"كماننا"، و"الحب الحقيقي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 22 عاما.. نصر محروس ينشر صورًا من كواليس "الحب الحقيقي" لمحمد فؤاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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