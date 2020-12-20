محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف الفنان عمرو يوسف عن بدء تصوير مسلسله الجديد "الملك"، المقرر عرضه رمضان 2021. نشر "عمرو" صورة "كلاكيت" المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق: "الملك، رمضان 2021". يقدم الفنان عمرو يوسف شخصية "أحمس طارد الهكسوس"، ضمن أحداث مسلسل "الملك"، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم. مسلسل "الملك"، يتناول قصة أحمس وتحريره لمصر وطرد الهكسوس من طيبة. يُذكر أن الفنان عمرو يوسف اعتذر منذ فترة عن مسلسل "سيف الله".

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو يوسف يروج لمسلسله "الملك" بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.