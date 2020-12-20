فيديو| هالة صدقي تداعب "الكلاب" داخل منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت هالة في الفيديو وهي تداعب مجموعة من "الكلاب" من داخل منزلها، قائلة: "دول أصحابي بيهنوني على التكريم، وبشكر الفنان العظيم محمد صبحي".

كرمت الفنانة هالة صدقي في احتفالية الفنان محمد صبحي "50 سنة فن"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة هالة صدقي شاركت في مسلسل "ليه لأ"، بطولة أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.