فيديو| محمود حميدة يروي كابوسه المتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان محمود حميدة عن "كابوس" متكرر، يطارده في نومه بين فترة وأخرى.
خلال حلوله ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "السيرة" على قناة قال :"بحلم بأني في امتحان أنا رايح له ومش مذاكر أي حاجة ومتأكد أنني أرسب فيه، لكن دا كابوس مش حلم، الكابوس دا بيجيلي في فترات فعلا بكون داخل اختبار في الحياة".
أضاف حميدة: "أنا بالنسبة لي أخاف من السقوط في الحياة ولكن لا أخاف من الفشل، ممكن أكون لا أشعر بالأمان، إذا أخذت مهدئات أنام فترة قليلة وأصحى على كابوس".
تابع حميدة: "من صغري لم أبكي، حتى سن الأربعين صرت أبكي، وحاليًا لا أبكي كثيرًأ".
استطرد: "أرد أعتبار كل اللي أنا غلطت فيهم عن جهل، في ناس غلطت فيهم كتير وهما كبار في المقام، ولأن اللي أنا عملتوا معاهم كان سوء وقلة أدب مني، وأكثرهم ماتوا، أتحرج أقول الاسم، وأنا مش محتاج حد يرد لي اعتباري".
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