هددها والدها بالحرق ورأيها في الرجل المصري.. تصريحات صافيناز في عيد ميلادها‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

التهديد بالحرق بالبنزين لم يؤثر على عشق صافيناز للرقص، وطلاقها من أول أزواجها كان بسبب الرقص، ومنذ بداية شهرتها في مصر، اقترن اسمها بالعديد من الأزمات والقضايا، وطاردتها الاتهامات والمطالب بترحيلها.

صافيناز أو صوفينار جوريان، التي تحتفل اليوم بدخولها عامها الـ37، إذ ولدت في 20 ديسمبر 1983، ولدت في أرمينيا لأب كان يملك مصنعا، وأم اكتفت برعاية أولادها "3 فتيات وولد"، بدأت في تعلم فنون الرقص وهي في الرابعة من عمرها، وانضمت إلى إحدى الفرق وهي في الثامنة.

فور علم والدها باتجاه ابنته للرقص، قال لها في حضور أمها وخالها "هاحط عليكي بنزين، وأولع فيكي"، وذلك حسب ما قالته صافيناز خلال ظهورها في برنامج "الترابيزة".

أول حب

عرف الحب طريقه إلى قلب صافيناز، وهي في السادسة عشر من عمرها، بعد مشاركتها في فيلم سينمائي، ووقعت في غرام بطله الفنان الأفغاني، لكن لم تستمر قصتهما فترة أطول.

عريس من شرم الشيخ

مع تكرار زيارتها لمدينة شرم الشيخ بصحبة والدتها، نالت صافيناز إعجاب صاحب أحد المطاعم، وهو أردني الجنسية، ولم يكن يعرف عند تقدمه إلى خطوبتها عن هويتها كراقصة، ووصفته قائلة "كان حنين قوي، وكنت صغيرة وأنانية ومزاجية كنت أقوله ايه ده الحتة دي فيها تراب كان يشيلني علشان رجلي ميجيش عليها تراب كان بيطبخ حلو أوي وبيساعدني كتير".

وعن عيوب زوجها السابق، قالت: "العيب اللي كان فيه موجود في 99% من الرجالة، وهو إنه بيحب الستات"، مضيفة: "لما كنت بمشي معاه الرجالة كلهم كانوا بيتفرجوا عليا، وهو بيتفرج على ستات تانية".

طلاق ثمنه مليون دولار

صافيناز أكدت في البرنامج، أن زوجها السابق كان غيور جدا، ودائما يقول لها "رجلي على رجلك يا روح مامي"، وبعد معرفته بتوقيعها على عقد عمل للرقص في البحرين لمدة 3 شهور، غضب بشدة وطلب منها فسخ التعاقد، لكنها اخبرته بوجود شرط جزائي قيمته مليون دولار أمريكي، وقام بطلاقها.

مطلوب عريس

صافيناز قالت إنها رفضت العديد من عروض الزواج التي وصلتها، وفسرت ذلك بالقول "كلهم كانوا كبار في السن، وانا احب الرجالة الصغيرين"، موضحة انها تحب الرجل الطويل قوي البنيان، ووصفت الرجل المصري بالقول "دمه عسل وزيه مفيش"، قبل أن تكشف عزمها عمل برنامج مسابقات، وتقوم من خلاله باختيار عريسها المقبل.

مطارادت رقابية ومطالب بالترحيل.

صافيناز مع ما نالته من شهرة، طاردتها الرقابة على المصنفات الفنية بالعديد من القضايا، لأسباب مختلفة منها رقصها بمطعم بأحد الفنادق في القاهر من دون ترخيص، وإرتداء بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات هدفها إثارة غرائز رواد المطعم، وتم تحرير محضر ضدها بسبب مقطع فيديو متداول لها على الـ"سوشيال ميديا" كشف عن تشجيعها للفتيات بالرقص بالبكيني في الساحل الشمالي، والدخول في سباق معهن حول الرقص الأكثر إثارة.

وواجهت صافيناز شبح الترحيل من مصر، عقب صدور حكم قضائي ضدها، بالحبس لمدة 6 شهور، في قضية اتهامها بـ"إهانة علم مصر"، والتي أثارت كثيراً من الجدل في الشارع المصري.

إلا أن محكمة "جنح مستأنف العجوزة" قررت في ما بعد إلغاء الحبس، ومضاعفة الغرامة المقضي بها على "صافيناز"، من 15 إلى 30 ألف جنيه، أي حوالي 4 آلاف دولار.